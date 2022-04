FN: 50 sivile ble drept i Butsja

FN bekrefter at 50 sivile ble drept i Butsja, noen ved henrettelse, melder nyhetsbyrået AFP. Det har de dokumentert under et FN-oppdrag.

– Under et oppdrag til Butsja den 9. april, har menneskerettighetsarbeidere fra FN dokumentert at rundt 50 sivile har blitt ulovlig drept, noen av de ved summarisk henrettelse, sier Ravina Shamdasani, talsperson ved FNs menneskerettskontor.

FN sier at Russlands handlinger i Ukraina «kan utgjøre krigsforbrytelser». Disse handlingene inkluderer bombing som har drept sivile, samt ødelagt skoler og sykehus.

– Russiske styrker har vilkårlig bombet befolkede områder, drept sivile og ødelagt sykehus, skoler og annen infrastruktur. Disse handlingene kan utgjøre krigsforbrytelser, sier Shamdasani.