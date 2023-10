FN: 17 medarbeidere drept på Gazastripen

Ifølge FN er 17 av deres medarbeidere drept på Gazastripen de siste to ukene.

– Hittil er 17 av våre kolleger bekreftet drept i denne grusomme krigen. Dessverre er det faktiske tallet sannsynligvis høyere, skriver UNRWA i en uttalelse.

UNRWA er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten.

For to uker siden startet krigen mellom Hamas og Israel etter et angrep fra Hamas.