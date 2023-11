FN-ledere med felles opprop for våpenhvile i Gaza

Topplederne for alle de viktigste FN-organisasjonene har gått sammen om en sjelden felles uttalelse der de ber om «umiddelbar humanitær våpenhvile» i Gaza.

Lederne for blant annet Unicef, Verdens matprogram (WPF) og Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver de forferdelige tapene på begge sider siden Hamas' angrep på Israel 7. oktober. Rundt 1400 ble drept i angrepet, de fleste av dem sivile, ifølge israelske myndigheter.

De ber Hamas løslate over 240 gisler som ble bortført til Gazastripen 7. oktober. FN-lederne ber begge sider oppfylle sine folkerettslige forpliktelser mens krigen raser videre. De sier også at mer mat, vann, medisin og brensel må slippe inn for å hjelpe befolkningen i Gaza.

– Vi trenger en umiddelbar humanitær våpenhvile. Det har gått 30 dager. Nok er nok. Dette må ta slutt nå, heter det i uttalelsen.

(NTB/AFP)