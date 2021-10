FN kritiserte Nord-Koreas rakettest

FNs sikkerhetsråd kom ikke med noen felles uttalelse etter et hastemøte om Nord-Korea siste rakettest i et lukket møte i natt, men flere av medlemslandene kritiserer landet etter oppskytingen av et nytt missil fra en ubåt tirsdag. Norges FN-delegasjon har fordømt rakettesten.

Frankrike, Irland og Estland kom og med fordømmelser: – Oppskytingen er del av et mønster med provokasjoner, heter det i en felles kommentar fra de tre landene. De tre ber Nord-Korea rette seg etter FNs sanksjoner. USA og Storbritannias utsendinger kom med lignende uttalelser.

Nord-Koreas prøveskyting tirsdag var landets åttende i år. Nord-Korea er underlagt internasjonale sanksjoner på grunn av landets atomvåpenprogram.