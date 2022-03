FN fordømmer Russlands invasjon av Ukraina

FNs ekstraordinære generalforsamling har vedtatt en resolusjon om å fordømme og kreve stans av Russlands invasjon av Ukraina, melder AFP.

Resolusjonen ble vedtatt av 141 av 193 medlemsland. 5 land stemte mot, 35 land valgte å avstå fra å stemme og 12 land har ikke stemt.

Russland, Hviterussland, Nord-Korea, Syria og Eritrea stemte mot. Russlands FN ambassadør sa fra talerstolen at denne resolusjonen vil gjøre krigen verre, og at vestlige land er utsatt for et utilbørlig press fra vesten for å stemme for.

Sist fredag brukte Russland sin vetorett til å blokkere en avstemning om resolusjonen.

Generalforsamlingen består av alle FNs medlemsland.

Norge er blant landene som har fremmet forslaget. Resolusjonen inneholder blant annen en fordømmelse av invasjonen som ble påbegynt torsdag 24. februar.