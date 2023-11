FN-eksperter: – Tiden renner ut for å forhindre folkemord

– Vi er overbevist om at det palestinske folket er i stor fare for folkemord, sier flere av FNs spesialutsendinger ifølge Reuters.

De oppfordrer til en humanitær våpenhvile for å sørge for at nødhjelp kommer frem til befolkningen i Gaza.

– Tiden for handling er nå, sier gruppen som inkluderer FNs spesialutsending for de palestinske okkuperte områdene, Francesca Albanese.

Ekspertene sier Israel og deres allierte også har et ansvar for å forhindre dette «katastrofale utfallet».