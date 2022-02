Flytrafikken har stoppet over Ukraina

Etter at russisk flygelederkontroll i Rostov i natt stanset all flytrafikk over det østlige Ukraina, har all sivil luftfart stanset over Ukraina. Ifølge nettsiden Flightradar24 er det eneste flyet over Ukraina nå et amerikansk ubemannet overvåkningsfly, og det er nå på vei vestover igjen.