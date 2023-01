Flytoget kritisk til Bane Nor

Flytoget retter kritikk mot Bane Nor etter strømbruddet i Romeriksporten i desember.

– Flytoget var i dialog med Bane Nor om evakuering over eget tog eller til evakueringsplass. Dette ble ikke gjort noe som vi mener forsinket evakueringen. Flytogpersonalet er trent til å gjennomføre en kontrollert evakuering av passasjerer fra et Flytog i løpet av 5-10 minutter om beslutning om evakuering blir tatt, sier Ida Marie Fottland, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Flytoget.

– Vår hovedkonklusjon fra vår egen evaluering er at Bane Nor på et tidligere tidspunkt, grunnet flere samtidige feil og flere stengte spor, burde begrenset antall tog på skinnene. Vår opplevelse er at det å holde i gang den ordinære trafikken ble prioritert for høyt for lenge. Omfattende kødannelse skapte store forsinkelser for bergingstoget, sier Fottland.