Flyr-sjefen går av

Sjefen i flyselskapet Flyr, Tonje Frislid, går av.

– Det har vært et privilegium å få være med å bygge dette fantastiske flyselskapet sammen med bransjens beste folk. Flyr går nå over i en ny fase og jeg har kommet til den tunge beslutningen at det er naturlig for meg å gi stafettpinnen videre, sier Frislid.

Finansdirektør Brede Huser overtar rollen som Flyr-sjef skriver selskapet i en børsmelding.

Flyr har den siste tiden hatt store økonomiske problemer og har måttet hente inn ekstra penger fra investorer.