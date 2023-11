Flyplass i Hamburg stengt – en pågående trusselsituasjon, melder Bild

Flyplassen i Hamburg er stengt for all flytrafikk som følge av en «hendelsen», bekrefter Eurocontrol, uten å spesifisere noe mer.

En væpnet mann brøt seg gjennom en port med bilen sin og skjøt i luften to ganger, sier en talsmann for føderalt politi til Die Welt lørdag kveld.

Det skal ha vært snakk om en mulig barnebortføring, skriver avisen. Mannens kone har tidligere varslet politiet.

Tyske Bild melder at en væpnet mann ble observert på flyplassen klokken 20.12. De skriver også at mannen hadde to barn i bilen.

En video publisert på X av Bilds journalist, viser flere væpnede politibetjenter på flyplassen.