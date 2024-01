Flyktningboliger i Balsfjord i full fyr – har ikke kontroll

Et bolighus som brukes til flyktningboliger i Nordkjosbotn i Troms står i full fyr natt til mandag.

Brannen som ble meldt like før klokken 1.30 er ute av kontroll.

– Det er full overtenning på stedet, forteller operatør Runar Korneliussen ved 110-sentralen i Troms til NTB.

Boligen som brenner ble tidligere brukt som eldrebolig, men huser nå flyktninger, ifølge Nordlys.

– Det er full fyr i boligene. og fare for spredning. Vi jobber med å kartlegge beboerne. Per nå har vi ikke kontroll. Vi vet ikke om alle er gjort rede for, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til Nordlys.

Det er mange evakuerte, men politiet har ikke oversikt over hvor mange det dreier seg om.

Ordfører Laila Monica Johannessen sier til Nordlys at de evakuerte får midlertidig bosted ved Vollan gjestestue.