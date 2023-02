Flyalarmen går i store deler av Ukraina – russiske angrep mot flere regioner

Russiske luftangrep har rammet Kharkiv nordøst i Ukraina og Zaporizjzja i sør.

I store deler av Ukraina går gikk flyalarmen fredag morgen, samtidig som Russland har trappet opp angrepene både nord og sør i landet.

Natt til fredag ble strømforsyningen i deler av byen Kharkiv slått ut som følge av angrepene, ifølge lokale myndigheter. Kharkiv-ordfører Ihor Terekhov sier at det er fare for at angrepene slår ut både strøm-, varme- og vannforsyningene.

Det er foreløpig ikke meldt om sårede eller døde.

– Okkupantene traff kritisk infrastruktur. Det var rundt ti eksplosjoner. I noen regioner er det strømbrudd, skriver Kharkiv-regionens guvernør Oleh Synegubov på Telegram.

(NTB)