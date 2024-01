Fly på vei til Russland styrtet i Afghanistan

Et russisk-registrert passasjerfly med seks personer om bord har styrtet i fjellene nordøst i Afghanistan, melder AFP.

Flyet skal ha styrtet i Badakhshan-provinsen på grensa mot Kina, Tadsjikistan og Pakistan.

– Flyet har styrtet, men vi vet ikke eksakt hvor. Det er sendt ut redningsmannskaper, sier Zabihullah Amiri i de lokale provinsmyndighetene.

De første meldingen gikk på at det var snakk om et indisk fly, men dette avviser indiske luftfartsmyndigheter.

Russiske luftfartsmyndigheter sier flyet skulle fly fra India via Usbekistan til Moskva, men at det forsvant fra radaren over Afghanistan.