Fly på vei til Gran Canaria måtte snu

Et fly som var på vei fra Trondheim til Las Palmas i Gran Canaria måtte snu, og er nå på vei til Stavanger.

– Det er en passasjer som er syk, og passasjeren må få helsehjelp, sier kommunikasjonssjef i Norwegian Charlotte Holmberg til NRK.

Ifølge kommunikasjonssjefen er det en såkalt «medical diversion», og ikke en nødlanding.

Holmberg sier at de jobber med plan for videre reise for resten av passasjerene så fort som mulig.