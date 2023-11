Fly med evakuerte fra Gaza har landet på Gardermoen

Et Norwegian-fly med 114 norske borgere og personer med nær tilknytning til Norge landet klokken 20.13 på Oslo lufthavn Gardermoen.

De 114 ble lørdag sluppet ut fra Gazastripen gjennom grenseovergangen Rafah til Egypt.

De evakuerte ble ivaretatt av norske myndigheter på et mottakssenter i Kairo etter at de krysset grensa, og ved ankomst Gardermoen blir de tatt imot av helsetjenesten og et mottaksteam fra Ullensaker kommune, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.