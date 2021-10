Flom på Lørenskog togstasjon

Politiet advarer mot store mengder vann ved togstasjonen i Lørenskog. Fv. 1514 ved Lørenskog stasjon er nå stengt grunnet oversvømmelse melder Statens Vegvesen. Parkeringsplassen som ligger nedenfor stasjonen fylles opp med vann, folk bes om å hente bilene sine.

En bil står fast i vannmassene i en undergang ved Lørenskog togstasjon.

Vaktleder Lass Hoff hos Øst 110-sentralen sier til Romerikes Blad at brannvesenet har hjulpet to barn ut av bilen.

– De to voksne sitter igjen, mens vi skal få berget bilen ut. Vi får håpe det skjer noe med denne undergangen snart, for det er langt fra første gangen vi er her, sier Hoff.