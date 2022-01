Flertallet av innlagte uvaksinert

I uke 52 var 54 prosent av dem som ble lagt inn med covid-19 i Norge uvaksinert, viser FHIs ukesrapport.

43 prosent av de innlagte hvor man kjenner vaksinestatus, var fullvaksinert. En tredel av disse hadde fått en tredje dose. Den vaksinerte gruppen har høyere medianalder enn de uvaksinerte og de fleste av dem har underliggende sykdommer eller andre risikofaktorer.

Ifølge FHI har det vært en økning i innleggelser blant personer i aldersgruppen 30-44 år.

Tallet på pasienter i intensivbehandling går noe ned fra uken før.

Rapporten viser også at deltavarianten fremdeles er dominerende blant de som er innlagt.

«Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper 18-44 år tar oppfriskingsdose. », skriver FHI.