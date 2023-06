Flertall på Stortinget for jordbruksoppgjøret

Regjeringa og SV har blitt enige om jordbruksoppgjøret, og det er dermed flertall på Stortinget.

I avtalen står det blant annet at de skal sikre norsk matberedskap gjennom endringer i tollvernet. Stortinget skal også be regjeringa legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon.

– Enigheten gjør at vi styrker norsk selvforsyning. Globalt er jordbruket i krise, og klimaendringer og global uro gjør at vi trenger mer, ikke mindre, norsk matproduksjon, uttaler Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i ei pressemelding.

Arbeiderpartiet mener avtalen er med på å tette inntektsgapet og sørger for at bønder kan fortsette å produsere mat til befolkninga.

– Dette er viktig for forsyningssikkerheten, sier partiets landbrukspolitiske talsperson, Per Vidar Kjølmoen.

– Jeg er glad for at vi er kommet til en enighet som styrker inntektsgrunnlaget for landets matprodusenter og økt selvforsyning for landet. Det har vært viktig for Senterpartiet, sier landbrukspolitisk talsperson Per Olav Tyldum.