Flertall for post annenhver dag

I går kveld stemte regjeringspartiene for å endre postloven. Fra 1. juli neste år blir det dermed postlevering annenhver ukedag. Under voteringen i Stortinget var det regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF som sørget for flertall, ifølge NTB.