Flertall for feriepenger for ledige

Det er flertall på Stortinget for å gi arbeidsledige feriepenger for 2020 og 2021, melder NTB. Fremskrittspartiet har fått med seg regjeringspartiene på å gi feriepenger til alle som har vært arbeidsløse i 2020 og 2021. Over 200.000 er arbeidsledige.