Flertall for elfly-krav

Regjeringspartiene og SV er enig om å kreve at norske fly skal bruke lav- og nullutslippsteknologi når ruter på kortbanenettet skal ut på anbud. Dette skal skje så snart det er teknologisk mulig, ifølge et forslag som ble vedtatt på Stortinget i dag. De tre partiene er også enig om å utrede andre virkemidler for å få ned utslippene fra norsk luftfart. Flyselskapene, NHO, LO og Avinor har fra før av satt seg mål om at norsk luftfart skal være fri for fossilt drivstoff innen 2050.