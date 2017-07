Flere utenlandske i arbeidsulykker

Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb øker. Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall for 2016, viser at antall dødsfall er det laveste på 40 år med 25 omkomne, men 40 prosent var utenlandske, skriver Klassekampen.