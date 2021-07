Flere tror pandemien blir langvarig

Nesten halvparten av de spurte tror koronapandemien her i landet vil vare i opptil ett år til, ifølge undersøkelsen Norsk koronamonitor. I undersøkelsen av Opinion oppgir nå 18 prosent at de tror koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 46 prosent sier opptil ett år. 20 prosent tror det vil ta to år, mens 16 prosent mener det vil ta enda lengre tid.