Flere trakfikkuhell

Det meldes om glatte veier flere steder i landet, og dermed også flere trafikale hendelser.

Like etter midnatt veltet en liten lastebil på Hardangervegen nord for Bergen. Grunnet svært glatt vegbane ble veien stengt for tyngre kjøretøy.

Like etter klokken 7 var det et trafikkuhell på Åmotsvegen ved Gaular i Sogn og Fjordane. En bil kjørte i et autovern.

Rundt halv åtte havnet en trailer delvis i grøfta på E14 ved Flora i Trøndelag. Deler av nordgående felt sperret.

Klokken 07.51 fikk politiet melding om en ulykke på fylkesvei 541, nord for Sveio. Enslig kjøretøy i grøfta, to personer lettere skadet.

07.56 melder Sør-Øst politidistrikt om bil med nødblink midt i Hønefoss. Forårsaker en del trafikale utfordringer.

Rundt 08.30 melder Vegtrafikksentralen vest at fylkesvei 5436 ved Yndalsvatnet i Gulen er stengt i flere timer på grunn av et vogntog som har kjørt av veien.