Flere toppdemokrater ber Biden trekke seg

Flere toppdemokrater i Representantenes hus oppfordrer president Joe Biden til å trekke seg fra presidentvalget i USA.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Hakeem Jeffries, ledet søndag ettermiddag et privat møte med en rekke demokrater som innehar lederverv i ulike komiteer i Huset. Hensikten hans var å få oversikt over hva de mener om Biden.

Flere av de demokratiske komitélederne, blant dem Jerry Nadler fra New York, Jim Himes fra Connecticut og Mark Takano fra California, sa at Biden bør trekke seg fra valget, ifølge to personer med kjennskap til møtet.

Samtidig fremholdt andre demokratiske ledere at Biden fortsatt bør være partiets kandidat til presidentvalget.

Samtalene var omfattende og komitélederne delte ulike syn på situasjonen, men det var ingen enstemmighet om hva som bør gjøres, sier de to kildene til nyhetsbyrået AP.

(NTB)