Flere tiltalt for grov korrupsjon

Flere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren, det skriver Økokrim i en pressemelding.

Økokrim har tiltalt tre tidligere regiondirektører i omsorgsleverandøren Stendi AS for grov korrupsjon, sammen med en leder av selskaper som leverte tjenester til Stendi AS.

Stendi AS driver virksomhet innen barnevern, fosterhjem, hjemmetjenester og eldreomsorg.

– Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum i meldingen.

Økokrim mener lederen av leverandørsselskapene enten selv eller gjennom selskapene, har gitt økonomiske fordeler til regionsdirektørene i Stendi.