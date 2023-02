Flere stengte veier på Vestlandet

Det skriver Vegtrafikksentralen Vest på Twitter.

Fylkesvei 614 ved Norddaltunnelen, Kinn er stengt på grunn av steinras.

Fylkesvei 552 ved Hatvikvegen i Bjørnafjorden er veien stengt etter at tre har veltet over vegen. Entreprenør er på veg for å rydde opp, melder Vegtrafikksentralen Vest.

Fylkesvei 49 ved strekningen Jondalstunnelen og Nodrepolltunnelen på Vestlandet er stengt på grunn av steinras og av fare for nye ras. Omkjøring via fylkesvei 550.

Ny vurdering om vegen kan åpnes blir gjort innen klokken 11.00.

I tillegg er fleire fylkesvegar i Nordfjord stengde grunna fare for ras. Her blir det ny vurdering klokka 12.