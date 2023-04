Flere stengte fjelloverganger søndag morgen

Søndag morgen er flere fjelloverganger stengt grunnet uvær:

Det er innført kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell. Rv7 over Hardangervidda er stengt grunnet uvær. Ny vurdering klokka 10. Det samme gjelder for fv. 50 Hol – Aurland. Valdresflye åpner ikke etter nattestenging grunnet uvær. Ny vurdering klokka 12.

Imingfjell er stengt grunnet uvær. Planlagt åpning mandag klokka 12. Over Hemsedalsfjellet er det fare for kolonnekjøring, også grunnet uvær. Ny vurdering klokka 10.

Flere oppdateringer finnes på Vegvesenets hjemmesider.