Flere stengte fjelloverganger

Det dårlige været over store deler av landet fører til at en rekke fjelloverganger er stengt.

Vegtrafikksentralen nord meldte like etter midnatt at E6 over Saltfjellet er stengt på grunn av uvær. Ny vurdering skal tas klokka 7 tirsdag morgen.

Fra før er riksvei 13 over Vikafjellet stengt. Denne strekningen er foreløpig stengt fram til klokka 23 tirsdag kveld.

Klokka 0.50 opplyser Vegtrafikksentralen vest at også riksvei 7 over Hardangervidda er stengt på grunn av uvær. Ny vurdering tas tirsdag formiddag. Også fylkesvei 50 Aurland - Hol er stengt på grunn av uværet.

Natt til tirsdag opplyser også Vegtrafikksentralen sør at E134 Haukelifjell er stengt mellom Vågslidtunnelen og Liamyrene på grunn av uværet. Det hadde da vært kolonnekjøring i flere timer. (NTB)