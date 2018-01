Flere stengte fjelloverganger

Uvær fører til flere stengte fjelloverganger. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er stengt. Stengt er også riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, fylkesvei 40 over Dagalifjell, og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal.