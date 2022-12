Flere stengte fjelloverganger

Ved 8.45-tiden tirsdag morgen gjelder dette blant annet E134 over Haukelifjell, riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 Vikafjellet, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland, fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal og fylkesvei 51 over Valdresflye.

E6 over Saltfjellet ble stengt rett etter midnatt natt til tirsdag, men veien kunne åpnes for trafikk ved 6-tiden. Der ber Vegvesenet imidlertid bilister være obs på reinsdyr i og langs veien, særlig ved Polarsirkelsenteret.

Lenger nord er blant annet E39 mellom Skarsvåg og Nordkapp og fylkesvei 98 over Ifjordfjellet stengt på grunn av uvær.

