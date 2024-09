Flere skudd løsnet i Oslo – to personer pågrepet

– To personer er pågrepet og siktet for ulovlig befatning med skytevåpen, forteller operasjonsleder Eirik Sannes til NRK klokken 3.25 natt til mandag. Begge er kjørt til arrest.

Rett før midnatt fikk politiet melding fra flere uavhengige meldere om smell på Mortensrud i Oslo.

Politiet dro ut til stedet med flere enheter.

– Undersøkelser på stedet gjør at vi mener med stor sannsynlighet at det har blitt løsnet flere skudd i området, opplyste operasjonsleder Eirik Sannes til NRK ved 01-tiden.

Som la til at det er ikke noe som tyder på at det skal være fare for omgivelsene.

Politiet jobber fortsatt på stedet og søker i området for å se om kan være flere personer involvert.

Det er ikke noe som tyder på at noen har blitt skadd i hendelsen.

– Vi ser selvfølgelig meget alvorlig på at det løsnes skudd på offentlig sted. Derfor ar vi store ressurser på dette i natt, sier Sannes.