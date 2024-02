Flere skadet etter angrep med etsende væske i London

En kvinne og hennes to små barn er sendt til sykehus etter at en mann kastet det som fremstår som et etsende stoff på dem i Sør-London.

Tre politifolk ble også lettere skadd, trolig da de kom til stedet for å hjelpe kvinnen og barna hennes. Ytterligere tre personer ble også sendt til sykehus for en sjekk, opplyser politiet.

– Det pågår tester for å fastslå hva slags stoff de er utsatt for, men vi tror det er et etsende middel, sier politioverbetjent Alexander Castle.

– En mann ble sett da han rømte fra åstedet. Vi har satt inn ressurser for å pågripe denne personen, og vi jobber med finne ut hva som har ført til denne fryktelige hendelsen, sier Castle.

Politiet fikk melding om hendelsen nær Clapham Common sør i den engelske hovedstaden litt før 19.30 onsdag kveld.

(NTB)