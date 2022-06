Flere skadd – bil med syv personer kjørte av veien

En flerbruksbil med syv personer har kjørt av veien på E6 nord for Dragskrysset ved Hamarøy. Alle er ute av kjøretøyet. Skadeomfanget er foreløpig uklart, men flere skal være skadet.

– Det er meldt inn til politiet at det er flere som er skadet på stedet. De har i hvertfall kommet seg ut av kjøretøyet var meldingen vi fikk fra helsevesenet, men vi kan ikke si noe om skadeomfanget på de involverte. Ulykken har skjedd i en 80-sone. De kan være utsatt for det vi kaller høyenergiskader fordi det er stor fart og ikke alle skader vi ser, sier operasjonsleder May Wenche Hansen i Nordland politidistrikt til NRK.

Ulykken skjedde 200 meter nord for Drag-krysset. Det er store avstander, og politiet ankom stedet rundt 6.30-tiden, da både helse- og brannmannskapene var på stedet.