Flere nettsider slet torsdag ettermiddag

Politiet, PST og Finn.no har tilsynelatende problemer med sine nettsider torsdag ettermiddag.

Rett før klokken 18 får imidlertid NRK tilgang til alle tre igjen.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt problemer nå i ettermiddag. Vi jobber med nå med å finne ut hva som skjer, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NRK.

Hos PST vekslet nettsiden på å være oppe og nede når NRK besøkte den. I fanen der PST-logoen vanligvis står, kunne man se et ukjent symbol: en rosa stjerne på en svart bakgrunn.

«The service is unavailable» (tjenesten er utilgjengelig), stod det stadig på politiets nettsider. Siden var ellers helt hvit.

– Siden ca. kl. 1620 i dag har politiet erfart ustabiliteter på våre nettsider. Det ble umiddelbart startet arbeid med feilsøk og stabiliserende tiltak. Dette arbeidet pågår fremdeles, og vi kan ikke anslå når politiet.no vil være oppe igjen, sier fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NRK.

– Politiets operative systemer er ikke berørt. Innbyggerne kan komme i kontakt med politiet på 02800 og 112 som vanlig, og politiet løser sine oppdrag og kommuniserer seg imellom som normalt, legger Schjelderup til.

Kommunikasjonssjef Adéle Cappelen Blystad i Finn, Norges tredje mest besøkte nettside, sa til Dagbladet at de mistenker at det kan være et såkalt DDoS-angrep.

Et DDoS-angrep er et «tjenestenektangrep». Det vil si at for eksempel en nettside oversvømmes med forespørsler fra slave-maskiner, slik at reelle besøkende havner bak i køen.

Slik så det ut da NRK besøkte politiets nettsider rundt klokken 16:50: