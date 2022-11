Flere mennesker skal være skutt ved nattklubb for skeive i Colorado i USA

Politimenn på steder opplyser at flere skal være skadet, ifølge det lokale nyhetsnettstedet KOAA.

På meldinger på sosiale medier blir det opplyst at flere skal være skutt ved et utested for skeive i Colorado Springs i USA.

Det skal dreie seg om Club Q, som er kjent for å være en nattklubb for skeive.

Politiet skriver på Twitter at de har respondert på skyting. Kommunikasjonsetaten i politiet i Colorado ber folk holde seg unna området og opplyser at vegen er stengt i begge retninger.

Det lokale nyhetsnettstedet KKTV skriver at politiet i Colorado Springs verken har bekreftet eller avkreftet at skytingen har skjedd ved Club Q.