Flere medier: Sam Altman skal ikke tilbake til Openai

Både teknologinettstedet The Information, Financial Times og New York Times skriver mandag morgen at KI-gründer Sam Altman ikke vil returnere til stillingen som toppsjef i selskapet Openai. Emmett Shear vil være midlertidig toppsjef i selskapet.

Openai står bak ChatGPT. Altman fikk sparken fredag. Da viste styret i en uttalelse til at han ikke informert dem godt nok. og at de derfor ikke lenger hadde tillit til hans evne til å lede selskapet.

Gjennom helgen skal det imidlertid ha pågått intense samtaler om å få ham tilbake.

Mandag morgen sier Microsoft-sjef Satya Nadella at Sam Altman begynner der. Han skal lede et KI-forskningsteam i selskapet, ifølge Reuters.