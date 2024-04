Flere luftrom stengt

Irakisk luftrom stenges, opplyser landets transportdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I tillegg stenger også Israels naboland Libanon ned luftrommet sitt.

Iran angriper natt til søndag Israel med droner og raketter.

Det ble tidligere også meldt at nabolandet Jordan stengte ned luftrommet og erklært unntakstilstand. Jordans regjering sier at dette ikke er riktig. Det er ingen grunn til bekymring for innbyggerne, sier kommunikasjonsminister Muhannad Mubaideen til statlige nyhetsbyrået Petra.

Irak grenser til Iran i øst, og ligger dermed mellom Iran og Israel. Jordan grenser til både Israel og Irak.

Israel stenger også luftrommet sitt for all internasjonal flytrafikk.

Lørdag kveld bekreftet det israelske militæret (IDF) at Iran hadde skutt flere droner mot Israel.

(NTB/NRK)