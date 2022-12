Flere land vil kreve negativ koronatest fra personer som reiser fra Kina

Storbritannia kommer til å kunngjøre at flypassasjerer som kommer til landet fra Kina, må avlegge en negativ koronatest før avgang. Det melder BBC fredag kveld.

Bakgrunnen er at smittetilfellene har økt kraftig i landet den siste tiden. Dette bekreftes av det britiske helsedepartementet fredag kveld.

Tidligere har blant annet USA, Italia, Sør-Korea og Japan bestemt at de vil kreve en negativ koronatest for passasjerer som har vært i Kina.

Kort tid etter melder nyhetsbyrået AFP at Frankrike også vil kreve negative koronatester fra innreisende fra Kina. Testen må være avgitt tidligst 48 timer før innreise. De vil også bli testet ved ankomst.

Tiltaket blir iverksatt 1. januar, skriver transportminister Clément Beaune på Twitter.

Beaune legger også til at det arbeides med å koordinere tiltak i Europa for å sørge for en best mulig beskyttelse av franske og europeiske borgere.

Tyskland og Spania har også bedt om en felles koordinering av tiltakene i Europa. Spania har også innført strammere regler: Reisende fra Kina må enten være fullvaksinerte eller teste negativt for viruset.

EUs smittevernbyrå ECDC var torsdag ute og sa at obligatorisk koronatesting av reisende fra Kina er faglig ubegrunnet. De la til at det ikke var aktuelt å innføre et slikt krav i EU som helhet.