Flere land blir oransje

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden og flere land i Europa. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Reisende fra oransje og røde land og regioner må i karantene ved innreise til Norge, så lenge de ikke er fullvaksinert eller har vært registrert koronasmittet innen de siste seks månedene.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 19. juli: Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta går fra grønn til oransje.

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli: Kypros og Storbritannia (går fra rødt til mørkerød).

De nordiske landene vurderes fortsatt på regionalt nivå. I Sverige går Blekinge, Jönköping og Kalmar fra oransje til grønn, mens Kronoberg går fra rød til grønn. Värmland er fortsatt en rød region.

I Danmark går regionene Sjælland, Midtjylland og Nordjylland fra grønn til oransje og får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav.

Øygruppene Madeira (Portugal) og De joniske øyer (Hellas) går fra grønn til oransje og får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli.