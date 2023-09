Flere jordskjelv utenfor Vestlandet

Jordskjelvvakta opplyser til NTB at de har fått flere henvendelser, og at de er i ferd med å sjekke sine data.

Det europeiske jordskjelvsenteret opplyser at det har vært et jordskjelv i Norskehavet 51 kilometer vest for Ulsteinvik. Skjelvet hadde en styrke på 3,4. Det skjedde klokka 21.49. Skjelvet var fem kilometer dypt. Det ble først meldt at skjelvet hadde en styrke på 4, men dette ble senere nedjustert til 3,4.

Ifølge NORSARs jordskjelvkart var det også et skjelv utenfor Florø klokken 20.29 (bildet). Dette hadde ifølge kartet en styrke på 2,5.

Sunnmørsposten skriver at flere har ringt dem og fortalt om et mulig jordskjelv.

– Først var det et kraftig smell, så var det risting etterpå. Det var så kraftig at vi sprang ut, men det var ingenting å se. Jeg tenkte kanskje det var ras, siden vi bor ved et fjell, sier Otto Sandvik i Sandvika mellom Tjørvåg og Moltustranda.