Flere innlagt med metanolforgiftning på Sørlandet

Flere personer er søndag kveld lagt inn på Sørlandet sykehus med metanolforgiftning. De som får symptomer, oppfordres til å kontakte lege så fort som mulig.

De innlagte kommer fra Lindesnesregionen, opplyser Sørlandet sykehus på epost til NTB sent søndag.

– Metanolforgiftning er potensielt dødelig. De som får symptomer, må kontakte lege så fort som mulig, sier fagdirektør Susanne Hernes ved sykehuset.

Det skjer av og til at det er metanol i stedet for vanlig alkohol, etanol, i for eksempel smuglersprit.