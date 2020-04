Flere fjelloverganger stengt

Mandag morgen er det kun én fjellovergang der man kan kjøre fritt mellom Østlandet og Vestlandet. Sterk vind skaper problemer for trafikken. E6 over Dovrefjell, Rv13 over Vikafjellet, Rv15 over Strynefjellet og Fv51 over Valdresflye er helt stengt.