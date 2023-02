Flere familier ber Røde Kors om hjelp til vinterferien

Prisstigning og dårlig råd er grunnen til at grupper som ikke tidligere har hatt behov for hjelp til vinterferien for barna, nå tar kontakt med Røde Kors.

Røde Kors merker stor pågang på tilbud om vinterferie for familier med svak økonomi, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Våre deltakere er familier som har hatt svak økonomi i mange år. Marginene var små fra før, men nå går mange i minus hver eneste måned. Når vi nå ser at det kommer nye grupper til, frykter vi at vi bare er i en sped begynnelse av en sosial krise.

Det sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors. Hun forteller at mens det før har vært Nav og helsesykepleiere som har meldt familier på Røde Kors' vinterferietilbud, kommer det i år også mange søknader fra asylmottak, barnevern og krisesentre.

I vinterferien har Røde Kors tilbud om gratis vinterferie for over 600 barn og foresatte over hele landet. Nærmere 100 frivillige er med på å arrangere feriene.

Det er offentlige instanser og hjelpeapparatet som melder inn behovene for ferietilbud gjennom Røde Kors.

(NTB)