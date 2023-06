Flere elever er skadd i et knivangrep i Sverige

Flere elever er skadd i et knivangrep i Eskilstuna, melder svenske TV4 Nyheterna.

Tre personer er sendt til sykehus.

Ifølge et vitne på stedet som Aftonbladet har snakket med skal det vært et slagsmål, hvor 20 personer gikk mot 20 andre. Han så to stykker som ble knivstukket. Han sier også at poltiet var raskt på stedet.

Rektoren sier at de vet veldig lite nå, men at hendelsen ikke har skjedd på skolen som det innledningsvis ble opplyst.

– Det er skolens elever som befinner seg på et annet sted, sier hun.

Politiet sier til kanalen at det stemmer at det har skjedd en alvorlig hendelse i Eskilstuna.

Like før klokken 13 ble flere politipatruljer, deriblant sivile, og ambulanser varslet til Munktell-området i Eskilstuna, hvor det har skjedd en mistanke om alvorlig kriminalitet.

SVT skriver at hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en friluftsdag på en skole.

Eskilstuna ligger om lag 11 mil vest for Stockholm.

Ifølge vitner er minst fem politibiler og to ambulanser på stedet. En ambulanse har allerede forlatt stedet med sirener på.

Ifølge Sveriges Radio er ingen pågrepet.

– Det er i alle fall ingen skyting, sier Dennis Strömberg Johansson, politiets presstalsperson.

Ifølge opplysninger til TV4 skal flere være skadd. Skolen vil hverken bekrefte eller avkrefte opplysningene.

Politiet kategoriserer hendelsen og knivangrepet i Sverige som et drapsforsøk, melder SVT.

Det skal være minst en kniv involvert, ifølge Expressen. Minst tre personer er skadd og er fraktet til sykehus. Ingen er pågrepet.