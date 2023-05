Flere døde etter skyting på kjøpesenter i Texas

Politiet i Texas bekrefter at flere personer er døde og flere skadet, etter skytingen på et kjøpesenter i en forsaden Allen ved Dallas i lørdag.

Gjerningspersonen skal være blant de døde.

Brian Harvey, politisjef i Allen, sier på en pressekonferanse at skytingen er en tragedie. Han sier at en politibetjent var på senteret på et annet oppdrag da han hørte skudd. Han oppsøkte så gjerningsmannen og nøytraliserte ham, sier Harvey.

Minst ni personer er fraktet vekk fra åstedet, men politiet vil foreløpig ikke si noe om antall ofre totalt. Politiet bekrefter at det er et uspesifisert antall mennesker som er drept, ifølge NTB.