Flere døde etter skyting i Nederland

Nederlandsk politi bekrefter at de har pågrepet en mistenkt person etter at flere personer har blitt skutt i Rotterdam. Politiet tror ikke flere gjerningspersoner har vært involvert.

Under en pressekonferanse torsdag kveld sier politiet at minst to personer er drept. The Hague skriver også at en person er kritisk skadet.

Lokalt politi meldte tidligere at fem personer skal ha blitt drept, ifølge Reuters. Foreløpig er dette antallet nedjustert.

Skytingen skjedde i et hus i sentrum av Rotterdam og inne på et universitetssykehus. Ifølge politiet skal den mistenkte gjerningspersonen ha vært student ved det aktuelle sykehuset.

Ifølge avisa De Telegraaf er situasjonen i byen kaotisk.

Det ble også påsatt branner på begge stedene, ifølge nederlandske medier. Brannene skal være slukket.

Motivet for angrepene er ikke kjent.

Like før klokken halv syv norsk tid melder Reuters at politiet er på vei inn i sykehus-bygningen for å lete etter flere ofre.