Flere biler i ulykke på E6 i Ås – veien sperret

Flere biler er involvert i en trafikkulykke i nordgående løp på E6 i Ås.

Det skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Veien er sperret i området Korsegården, ifølge politiet.

– Fire biler og ni personer involvert. E6 vil bli sperret en god stund. Mye kø på stedet, skriver de på Twitter.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen, sier til NRK at de har fått melding om at det er en alvorlig trafikkulykke, uten at de har detaljer rundt skadeomgang på de involverte per nå.

Det jobbes med førstehjelp på stedet.