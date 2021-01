Flere biler i brann i Langhus

Tre av bilene er nærmest nedbrent og to er skadet som følge av brannen, som skal være under kontroll. Det er mistanke om at brannen er påsatt. Politiet ønsker tips i saken på tlf. 02800. Beboere i område bør holde vinduer lukket på grunn av mye røyk.