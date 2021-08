Flere båter i brann i Rørvik

Det brøt ut brann i en stor båt som lå fortøyd ved Rørvik natt til mandag. Brannen har spredt seg, og folk som sover i fartøyer vekkes og evakueres.

Det ble først meldt om brann i en båt i 3.20-tiden, men like før klokken 4 varsler politiet i Trøndelag at brannen har spredt seg til to andre båter.

Det ligger flere båter fortøyd på stedet, og det er stor spredningsfare. Båtene som brenner er i Pettersholmsundet. Brannen har spredt seg på eksplosjonsartet vis, opplyser politiet.

– Folk på stedet har vekket folk som ligger og sover i båter og fått dem ut, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Politi og brannvesen er ikke på stedet ennå, men på vei. Vi har også rekvirert redningsskøyta så vi kan komme dit sjøveien, sier Johnsen.

Brannen ble oppdaget av fiskere som var på vei hjem fra fisketur.